Garrett Rolfe, quien disparó a Rayshard Brooks, podría enfrentar cargo por asesinato

La Policía de Atlanta despidió a Rolfe tras el incidente del viernes

El fiscal de distrito de Fulton confirmó la información

En medio de las protestas por abuso policial, el Departamento de Policía de Atlanta reveló la autopsia de Rayshard Brooks, quien murió luego de un altercado con agentes.

La autopsia reveló que el afroamericano sufrió daños en los órganos y pérdida de sangre por dos heridas de bala, determinó el domingo la Oficina del médico forense del condado de Fulton.

“Su causa de muerte: heridas de bala en la espalda”, dijo un investigador de la oficina del forense al diario The Atlanta Journal-Constitution.

El fiscal de distrito del condado de Fulton, Paul Howard, emitió un comunicado al respecto el domingo. “Hoy, los miembros de mi personal tuvieron el desafortunado deber de presenciar la autopsia del Sr. Brooks como parte de nuestra investigación continua”.

“Debido a que esta es una investigación de homicidio, hay varios requisitos técnicos que deben cumplirse antes de que podamos tomar una decisión. Eso incluye la confirmación de la balística involucrada y la obtención de un informe preliminar del médico forense”, según la declaración del fiscal.

Horas antes el fiscal de distrito de Fulton, Paul Howard, había dicho que su oficina decidirá esta semana si el exagente Garrett Rolfe, quien fue despedido después del tiroteo fatal del viernes, será acusado en el caso y dijo que eso podría significar un cargo de asesinato.

“(Brooks) no parecía presentar ningún tipo de amenaza para nadie, por lo que el hecho de que se intensificara a su muerte simplemente no parece razonable”, dijo Paul Howard a CNN, en declaraciones recogidas por New York Post.

“Si ese disparo fue disparado por alguna razón que no sea salvar la vida de ese oficial o evitar lesiones a él u otros, entonces ese tiro no está justificado por la ley”, agregó el fiscal.

“Realmente hay tres cargos que son relevantes”, dijo. “Uno sería el cargo de asesinato en el estado de Georgia. Ese cargo es un cargo que está directamente relacionado con un intento de matar. El segundo cargo es un crimen grave. Y ese es un cargo que involucra una muerte que se produce como resultado de la comisión de un delito grave subyacente, y en este caso, ese delito grave sería un asalto agravado”, detalló Howard.

“Pero creo que en este caso, lo que tenemos que elegir, si hay que elegir, es entre asesinato y homicidio”.

Howard dijo en un comunicado que se realizó una autopsia del cuerpo de Brooks el domingo, y que se requerirá el informe del médico forense y la información balística para que pueda hacer la llamada.

Sin embargo, dijo que los fiscales “todavía están experimentando algunas dificultades para obtener todas las imágenes de la cámara del cuerpo y del tablero del Departamento de Policía de Atlanta”.

Rayshard Brooks, de 27 años, recibió un disparo de Garrett Rolfe durante una persecución a pie después de una prueba de sobriedad en el estacionamiento de un restaurante Wendy’s el viernes.

