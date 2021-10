Los resultados finales de la autopsia de Gabby Petito se anunciarán este martes 12 de octubre.

Un experto ha comentado cuál podría ser la causa de muerte de la joven instagrammer.

Brian Laundrie, el novio de Gabby Petito, está siendo buscado por las autoridades desde hace semanas. Una pesadilla que aún no termina. Quienes han seguido la trágica historia de Gabby Petito podrían estar en vilo al conocerse que este martes 12 de octubre se anunciarán los resultados finales de su autopsia, con lo que se determinaría oficialmente cómo la mataron. El forense del condado de Teton, en Wyoming, Brent Blue, ofrecerá hoy una conferencia de prensa virtual sobre el informe final de la autopsia que se le practicó a la aspirante a youtuber Gabby Petito, indicaron las autoridades el lunes, según un reporte de Fox News publicado en la madrugada del martes. Resultados finales de la autopsia de Gabby Petito se anunciarán este martes El 19 de septiembre, el FBI descubrió los restos de la bloguera en un campamento disperso en el Bosque Nacional Bridger-Teton. Más tarde, durante una autopsia preliminar, el forense Brent Blue identificó el cadáver y, en su informe inicial, calificó la muerte de Gabby Petito como un homicidio. Eso es lo único que se sabe oficialmente hasta ahora. La conferencia virtual de prensa sobre los resultados finales de la autopsia de Gabby Petito se efectuará a las 12.30 del mediodía, hora local (2.30 pm hora del Este), y está limitada para que asistan solo miembros de la prensa, según un portavoz del condado de Teton, mencinó el reporte de Fox News este martes.

Un investigador comenta la posible causa de muerte que se revelaría en la autopsia de Gabby Petito Aunque el informe final de la autopsia de Gabby Petito se anunciará en unas horas, un investigador privado citado por Fox News se adelantó y comentó cuál sería, a su juicio, la causa de muerte que condujo al triste final de la joven bloguera. Jason Jenson, un investigador de Salt Lake City quien visitó recientemente el sitio donde se hallaron los restos de Gabby Petito en Wyoming, especuló que, después de analizar el video que registró la cámara corporal de policías en Utah, el forense del condado de Teton podría revelar que la instagrammer murió por asfixia.

La autopsia de Gabby Petito podría revelar que murió por asfixia Jason Jenson le dijo a Fox News Digital que cree que la causa de la muerte podría ser la asfixia, tras efectuar un análisis del lenguaje corporal de Gabby Petito a través de las imágenes de la cámara corporal de unos policías que la detuvieron junto a su novio Brian Laundrie en una parada de tráfico el 12 de agosto en Moab, Utah. En aquel momento, Gabby Petito le dijo a la policía que Brian Laundrie, su prometido, le agarró la cara durante un altercado doméstico, por lo que terminó con un rasguño. “No me sorprendería que sea un estrangulamiento manual. No me sorprendería que él la hubiese estrangulado antes. En cualquier víctima que haya sido asfixiada antes, su reacción natural es bajar la barbilla hasta la clavícula para evitar que esa mano pase por su garganta”, comentó el investigador.

Sigue la búsqueda de Brian Laundrie Gabby Petito viajaba por varios estados en una furgoneta Ford junto a su novio Brian Laundrie cuando desapareció. La joven había empezado un canal en YouTube para documentar cómo era la vida de una pareja viajera por carretera. Brian Laundrie, de 23 años, regresó a su casa en North Port, Florida, el 1 de septiembre en la misma furgoneta en la que viajaban, pero sin Gabby Petito. Ahora sigue siendo buscado por cargos de fraude con tarjetas de débito y también ha sido calificado por las autoridades como una “persona de interés” en el caso del homicidio de su prometida.

Hermana de Brian Laundrie rompe el silencio y dice que “no sabe” si él mató a Gabby Petito La hermana de Brian Laundrie, Cassie Laundrie, rompió el silencio durante una entrevista el lunes 4 de octubre y aseguró que “no sabía” si su hermano, el prometido de Gabby Petito, había asesinado a su novia en Wyoming, informó The Daily Mail. Cassie aseguró que estaba “furiosa” con el abogado de sus padres, Steve Bertolino, luego de que dijera la semana pasada que ella había visto a Brian entre el 1 y 6 de septiembre, justo antes de que el prometido de Petito desapareciera.

Cassie Laundrie dice que no sabe si su hermano mató a Gabby Anteriormente, Cassie había asegurado a los medios de televisión que no había visto a su hermano. “No lo he visto, no he podido hablar con él. Ojalá pudiera hablar con él”, dijo la hermana de Brian. “Estoy perdiendo a mis padres, a mi hermano, a la tía de mis hijos y a mi futura cuñada, además de esto, y ustedes no están ayudando”, dijo Cassie a un grupo de manifestantes que la enfrentaron. Un manifestante le preguntó a Cassie si cree que sus padres estuvieron involucrados en la muerte de Petito, ella respondió: “No lo sé. Literalmente hemos estado averiguando todo de las noticias como todos los demás” y luego aseguró que le gustaría que su hermano se entregara.

Cassie aseguró que no había visto a su hermano golpear a Gabby “Basándonos en todo lo que hay en Internet, ¿crees que Brian mató a Gabby?”, le preguntaron a Cassie a lo que ella respondió: “No lo sé” al tiempo que aseguró que nunca había visto su hermano agredir a Gabby Petito o actuar violentamente. Cassie dijo que si había visto a Brian el 1 de septiembre, pero llegó a su casa en el Mustang de su familia y no en la camioneta que él y Petito habían estado conduciendo. Asimismo, dijo que en ese momento no sabía que Petito había desaparecido. Para ver el video de la entrevista pulse AQUÍ.



No metió las “manos al fuego” por sus padres En cuanto a los padres de Laundrie y si ellos pudiesen estar involucrados en la desaparición de Brian, Cassie respondió: “Ellos tampoco nos están hablando” y agregó que no sabía si ellos estaban involucrados. “No lo sé, diría que no lo sé”, indicó. Cassie también aprovechó de culpar a los medios al decir que malinterpretaron sus palabras respecto a si había o no había visto a su hermano Brian después de la desaparición de Gabby Petito. “Los medios terminaron malinterpretando lo que dije cuando me preguntaron si había visto a mi hermano. Como dije al principio, no me preguntaron si lo había visto, me preguntaron: ‘¿qué había sido lo más extraño de esto?’ y era que no he podido hablar con mi hermano”.



Hermana Brian Laundrie sospechosa: las últimas noticias ABC 8 informó que el abogado de la familia, Steven Bertolino, envío un comunicado de prensa informando que la hermana del acusado se había reunido con él dos días antes de que desapareciera de su familia. Bertolino, informó que una de esas reuniones se hizo cuando la familia se fue de campamento. Esta información impactó a los usuarios en redes sociales, donde han pedido que investiguen a las familias del principal sospechoso ya que están convencidos de que saben donde se encuentra Brian y sobre todo, que conocen que pasó con la fallecida youtuber. La familia de Gabby Petito, mencionó un día después del velorio, que nunca habían recibido apoyo por parte de los Laundrie.