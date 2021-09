Cuando piensas en las características seguras de los automóviles de hoy, todos los sensores, pantallas LED y otras características de alta tecnología aparecen en tu mente. ¿El problema? ¡Esos carros normalmente son caros! El U.S. News & World Report recientemente publicó una lista de los automóviles más seguros que puedes comprar y algunos de ellos son muy económicos. En este artículo, me he enfocado en los vehículos que cuestan menos de $21,000 que están en la lista.

Está basada en una publicación de la U.S. Safety Score, que toma en cuenta datos de pruebas de choques del National Highway Traffic Safety Administration y el Insurance Institute for Highway Safety en las calificaciones para carros nuevos.

Aquí están los automóviles que cuestan $21,000 o menos

Echemos un vistazo a los automóviles más seguros valuados alrededor de $21,000 o menos identificados por la U.S. News & World Report. He incluido los precios base y los puntajes de seguridad, que fueron calificados en una escala de 10 puntos.