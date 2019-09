Una persona resultó presuntamente herida al estrellar el automóvil que conducía contra el vestíbulo del conocido edificio Trump Plaza, en New Rochelle, Nueva York, según informó la policía y han confirmado varios medios locales en la Gran Manzana.

De acuerdo con imágenes, el conductor de un Mercedes-Benz de color negro salió por su propio pie del auto y se sentó en uno de los sofás en el interior del lujoso edificio neoyorkino, pero no pudo articular palabra alguna.

News release from New Rochelle Police regarding crash at #TrumpPlaza pic.twitter.com/lhl1ZWB7b0

Las mismas fuentes aseguran que dos peatones también resultaron heridos en el incidente, que de acuerdo con las autoridades no fue intencionado aunque se sigue investigando, según ha informado el sargento Chris Castiglia, del Departamento de Policía de New Rochelle a los medios.

New Rochelle police say crash at #TrumpPlaza appears to be an accident. Building was developed by @realDonaldTrump friend Louis Cappelli and opened in 2007. At least two non-life threatening injuries. pic.twitter.com/ZWLmYH73Mv

— Tony Aiello (@AielloTV) September 18, 2019