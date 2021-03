El CEO del la línea dea autobuses Greyhound exigió al DHS que los migrantes estén libres de COVID-19 antes de abordar sus unidades

Autobuses Greyhound también está buscando “fondos de emergencia” del gobierno para proporcionar servicios de transporte

“Nuestra principal prioridad es la seguridad de nuestros empleados y pasajeros”, dijo el jefe de la compañía en una carta al DHS

El presidente y director ejecutivo de la línea de autobuses Greyhound envió una carta al jefe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) para exigir a la agencia que todos aquellos solicitante de asilo que quieran subir a sus autobuses después de ser liberado del DHS, presenten una prueba de COVID-19 negativa.

“Nuestra principal prioridad es la seguridad de nuestros empleados y pasajeros“, escribió David Leach de autobuses Greyhound en una carta enviada esta semana al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, informó FOX Business.

La comunicación se produce luego de que 100 migrantes dieran positivo por coronavirus en una estación de autobuses de Brownsville, Texas, mientras se preparaban para abordar los autobuses Greyhound hacia el norte del país, informó KVEO-TV.

“Necesitamos garantías de que todos los detenidos liberados por ICE tengan una prueba de COVID-19 negativa, similar a la prueba requerida para los pasajeros de aerolíneas internacionales que llegan a los puertos de entrada de Estados Unidos”, continuó la carta de Leach.

“Greyhound ya les pide a nuestros clientes que se queden en casa y NO viajen si no se sienten bien o si les han diagnosticado COVID-19. Sin embargo, los migrantes simplemente no tienen esa opción a menos que el gobierno o sus patrocinadores los alojen mientras están en cuarentena”, indicó el CEO.

“Por lo tanto, es fundamental para la seguridad pública que ICE brinde una garantía del 100% de que nadie liberado de quien se pueda esperar razonablemente que viaje en un autobús Greyhound, esté infectado con COVID-19 (o mezclado con otros pasajeros potenciales que dieron negativo en la prueba)”, continuaba la comunicación.

Leach también apuntó que en 2014 y 2019, las anteriores oleadas de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, la empresa de autobuses Greyhound trabajó con socios regionales y organizaciones benéficas para ayudar a transferir a los migrantes “con dignidad y humanidad”, sin embargo, la pandemia creó un escenario más desafiante y “grave” para su empresa.

“Simplemente no tenemos autobuses y conductores listos para satisfacer los aumentos repentinos de la demanda sin fondos de emergencia”, dijo Leach.