Autobús vuelca en California; hay 3 muertos y 18 heridos (FOTOS)

Un autobús alquilado salió bruscamente el sábado de una carretera mojada por la lluvia en el sur de California y terminó volcado en un terraplén, con un saldo de tres muertos y 18 lesionados, informaron las autoridades.

Varios pasajeros salieron expulsados del autobús y uno de ellos falleció prensado debajo de la unidad, cuyos neumáticos quedaron hacia arriba después de salirse de la Interestatal 15 a las 10:00 de la mañana en Pala Mesa, una comunidad no incorporada a unos 72 kilómetros (45 millas) al norte de San Diego, dijo el portavoz del Distrito de Protección contra Incendios del condado North, John Choi.

3 Killed, 18 Injured In 15 Freeway Bus Accident In North San Diego County – CBS Los Angeles: * 3 Killed, 18 Injured In 15 Freeway Bus Accident In North San Diego County CBS Los Angeles * 3 dead, more than a dozen injured after bus rolls off California… https://t.co/ZnNE5lGVAf pic.twitter.com/gmcBXvNZqE

“Los asientos del autobús no tenían cinturón de seguridad”, declaró Choi, quien agregó que otra de las personas fallecidas quedó atrapada dentro del vehículo.

Los heridos fueron trasladados a tres hospitales con lesiones o heridas de diversa consideración, apuntó.

Un agente de la Patrulla de Caminos de California declaró al periódico San Diego Union-Tribune que uno de los heridos se encuentra en condición crítica y otros tres sufrieron lesiones serias.

El conductor del autobús sufrió lesiones menores y permaneció en el lugar del accidente. Al parecer hizo un viraje y perdió el control de la unidad, afirmó el agente Mark Latulippe.

El autobús viajaba de Los Ángeles a San Ysidro, el vecindario de San Diego justo al norte de la frontera de Estados Unidos y México, afirmó Latulippe.

Las autoridades no han dado a conocer el nombre del propietario de la unidad.

Choi dijo que ante la preocupación de las cuadrillas de socorro de que el autobús pudiera deslizarse por el terraplén más hacia abajo tuvieron que afianzarlo antes de utilizar cuerdas para subir a las víctimas al camino.

We extend our deepest condolences to the 3 families and friends of those whose lives were lost in today’s bus accident off Interstate 15. 18 others were injured and taken to 3 area hospitals to be attended to.https://t.co/Ai1m3bfrBq

