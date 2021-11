Autobús turístico se estrella y mueren 45 pasajeros, entre ellos 12 niños

Investigadores analizan si el conductor de una camioneta que embistió un desfile navideño en los suburbios de Milwaukee, Wisconsin matando al menos a cinco personas y lesionando a 40 más, huía de un delito, informó un policía a la agencia de noticias The Associated Press.

¿Quién es el sospechoso y cuál fue el delito que cometió previamente?

Una persona fue detenida después de que un policía de Waukesha abriera fuego para intentar detener el vehículo, informaron las autoridades. Los investigadores interrogan a la persona sobre un delito previo que, según informó el funcionario a la AP, fue una discusión con un cuchillo. El funcionario, que señaló que la investigación todavía estaba en su fase inicial, no estaba autorizado para hablar públicamente del caso y habló con la AP bajo condición de anonimato.

La persona detenida fue identificada como Darrell Brooks, de 39 años. La policía no ha identificado aún a la “persona de interés” que ha detenido, pero dos fuentes policiales enteradas del tema revelaron la identidad a The Associated Press. Las fuentes hablaron a condición de anonimato al no estar autorizadas para dar esa información públicamente.