¡A votar! Daniel Suárez espera por ti para ir a All Star NASCAR 2018

Si tu piloto favorito no tiene una oferta automática en la carrera Monster Energy NASCAR All Star 2018, desde ahora, el voto de los fanáticos cuenta. Por eso, el piloto mexicano para Joe Gibbs Racing, Daniel Suárez, espera por el voto de su fanaticada para participar en esta competición.

Según reseñó NASCAR, ahora el público puede opinar sobre quién competirá en el evento estelar, a realizarse en el pista Charlotte Motor el 19 de mayo. Los interesados en votar, deben ingresar directamente en la sección de votos de la página oficial o descargar la aplicación móvil NASCAR.

Una gran ventaja es que no solamente puedes votar una vez al día, sino que los votos compartidos a través de Facebook y Twitter cuentan como el doble, para que tu piloto favorito, como lo es Suárez para los mexicanos, tenga la oportunidad de competir por el premio de 1 millón de dólares.

La votación finalizará el viernes 18 de mayo a las 11:59 de la noche, hora del Este, y el ganador se anunciará inmediatamente después de la finalización del Monster Energy Open, antes de la carrera Monster Energy NASCAR All Star en FS1 a las 8:15 de la noche, hora del Este.

Además de esta innovación, la carrera de este año presenta un nuevo formato y nuevas reglas.

Cuatro etapas componen el evento, con la Etapa 1, terminando en la vuelta 30, la Etapa 2 en la vuelta 50, la Etapa 3 en la vuelta 70 y la Etapa 4 en la vuelta 80.

El paquete de reglas consiste en placas restrictoras en uso en la pista de 1.5 millas de Charlotte, junto con un spoiler de 6 pulgadas (con dos orejas de 12 pulgadas), un divisor estilo 2014 y conductos aerodinámicos.

Actualmente, 17 conductores obtuvieron ofertas automáticas para el evento, incluidos todos los ganadores de las carreras de la Copa Monster Energy NASCAR 2017 y 2018, ex ganadores de la All Star Race compitiendo a tiempo completo y ex campeones de la Serie Monster Energy compitiendo a tiempo completo.

Los pilotos que ganen una o más etapas en la carrera clasificatoria de Monster Energy Open celebrada antes de la carrera All Star NASCAR ganarán automáticamente la entrada al evento principal, con un total de tres victorias en etapa en juego.