Ya pasó con el mítico ‘Vocho‘ y pronto será el turno del Volkswagen Beetle, una ‘nave’ igual de famosa en todo el mundo que dejará de salir de fábrica, lo que ha entristecido a muchos aficionados de los motores.

Todo comenzó en 1937 con Ferdinand Porsche y su creación del Volkswagen, el “automóvil del pueblo”. Ya conocemos hechos que tienen que ver con ese modelo, su identificación con México y que hoy es una leyenda de la industria.

Ahora toca recordar al sucesor de esa leyenda que empezó su historia en 1998 con el nombre de New Beetle. Luego, en 2012, evolucionó a solo Beetle, la segunda generación que ahora empieza a decir adiós a la línea de producción y que el año próximo, en julio, lanzará ediciones especiales denominadas Final Edition. Recordemos que al final de la década de los 2000 también hubo ediciones especiales del New Beetle denominadas Final Edition, pero en aquella ocasión el hecho obedecía a la finalización de la primera generación, ya que en los planes de Volkswagen existía un sucesor en puerta, que es la generación actual, pero en esta ocasión ya no existe ningún plan para una tercera generación.

No hay mucho qué pensar sobre la razón de dar por finalizada la vida del Volkswagen Beetle si se observan sus ventas mundiales de los últimos años.

Por ejemplo, 2016 lo cerró con 25,127 unidades totales vendidas en 12 meses, mientras que el modelo Golf, tan solo en el mes de febrero de 2017, registró 37,645 ventas. También podría considerarse la posibilidad de sacar un modelo eléctrico del Beetle, pero esto implicaría más inversión en momentos en los que ya se tienen encima otros proyectos que ya incluyen la movilidad eléctrica, como es el caso del retorno de la Combi en la forma del nuevo modelo I.D. Buzz.

Además, Volkswagen ya ha señalado que su objetivo ahora es ser un fabricante de vehículos de línea enfocado en las familias de Estados Unidos.

