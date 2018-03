Volkswagen Atlas Tanoak, ¿se hará realidad o será solo una prueba?

Las novedades y conceptos de diversas casas automotrices a nivel mundial no dejan de dar sorpresas en el New York Auto Show. La alemana Volkswagen arribó al evento con su pick up, la Volkswagen Atlas Tanoak, para poner a prueba al público estadounidense.

La nueva ‘nave’ fue un éxito instantáneo, según reseña Carscoops. Sin embargo, Volkswagen tuvo cuidado al avisar que “actualmente no hay planes de producción”, aunque no descartó la posibilidad ya que la presentación de este vehículo concepto sirvió como testeo para medir las reacciones de los compradores y los medios, sabiendo que las camionetas conforman uno de los mayores segmentos en los Estados Unidos.

El CEO de Volkswagen of America, Hinrich Woebcken, recientemente amplió esos comentarios al decir que podría examinarse la demanda fuera de los Estados Unidos con el fin de construir un caso comercial para la pick up. Como señaló el ejecutivo, el crossover Atlas se exporta a los mercados de Rusia y Medio Oriente, por lo que Volkswagen podría hacer lo mismo con una versión de producción del concepto.

Especificaciones de la máquina

La Volkswagen Atlas Tanoak, está equipada con un motor V6 de 3.6 litros que produce 276 caballos de fuerza y 266 lb-ft de torque. Tiene una transmisión automática de ocho velocidades y un sistema de tracción total que permite que el camión corra de 0 a 60 mph en 8,5 segundos.

Tiene, de acuerdo con Carscoops, 214.1 pulgadas de largo, por lo que es 15.8 pulgadas más largo que el SUV Atlas, colocándolo en el segmento de camionetas pickup medianas, de acuerdo con los estándares de los Estados Unidos.

El ancho es de 79.9 pulgadas, la altura es de 72.6 pulgadas, mientras que la distancia entre ejes es de 128.3 pulgadas de largo; 11 pulgadas más que el Atlas.



La Volkswagen Atlas Tanoak se encuentra a 9.8 pulgadas sobre el suelo para un mejor rendimiento todo terreno. La plataforma de carga tiene 64.1 pulgadas de largo y 57.1 de ancho.

Producción sin definir

Como indica Autoblog, las ventas de pick up en los Estados Unidos continúan siendo altas y, el segmento de tamaño en el que competiría la Volkswagen Atlas Tanoak se vende muy bien. Sin embargo, la competencia siempre hay que evaluarla.

El Toyota Tacoma vendió casi 200,000 unidades el año pasado y las ventas combinadas de Chevy Colorado y GMC Canyon fueron de casi 150,000. Ambas superan al auto más vendido de Volkswagen, el Jetta, que vendió un poco más de 115,000 unidades en 2017. Incluso si Volkswagen vendiera solo una fracción de cualquiera de estas pick ups, sería un gran bache de ventas para una compañía que vendió cerca de 340,000 unidades en los Estados Unidos en todos los modelos el año pasado.

Finalmente, si Volkswagen determina que hay suficiente demanda para vender la pick up en mercados además de los Estados Unidos, probablemente ayudaría mucho a justificar un modelo de producción, aunque los planes definitivamente no están decididos.