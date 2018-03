Un vehículo autónomo de Uber atropelló a una mujer en Arizona, informaron el lunes las autoridades.

La policía de la ciudad de Tempe dijo que el vehículo estaba en modo de conducción automática con un operador detrás del volante cuando la mujer, que caminaba fuera del cruce de peatones, fue impactada.

BREAKING: Uber says it has suspended self-driving operations in Phoenix and other cities after car kills pedestrian.

