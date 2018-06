Un valet de hotel tuvo un pésimo día luego de que incrustara un lujoso Porsche debajo de una camioneta. Las fotografías del accidente están dando la vuelta al mundo.

El suceso ocurrió este jueves frente al Hotel Hyatt Regency en Sydney, Australia, informó la agencia de noticias AP.

El valet del hotel quien tomó las llaves de un ostentoso Porsche Carrera, color negro, para estacionarlo escapó ileso afortunadamente, pero el auto deportivo tuvo un trágico desenlace.

De acuerdo con AP, los medios australianos indicaron que el valet incrustó el Porsche Carrera de techo de lona debajo de una camioneta ayer en las afuera del Hotel Hyatt Regency.

Luego de que llamaran a las autoridades, los funcionarios de emergencias tuvieron que cortar la puerta del coche para que saliera el trabajador, mientras una multitud observaba el procedimiento.

Matthew Talbot, director de ventas y mercadotecnia del hotel, dijo a la Australian Broadcasting Corporation que el valet estaba “avergonzado y un poco sorprendido”, pero que se encontraba en buen estado de salud.

Según se aprecia en las imágenes, la camioneta quedó apoyada sobre el deportivo con sus ruedas traseras ancladas al techo.

Luego de que se estrellara el Porsche debajo de una camioneta, el cofre y el parachoques o ‘bumper’ delantero crujió y resultó abollado.

Tras lograr la separación de los vehículos, el deportivo se retiró en la plataforma de una grúa.

— Mia Mitra (@rentalsinmiami) May 31, 2018