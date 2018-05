Una ‘nave’ única: Pickup Honda Civic Type R (FOTOS)

¿Una Pickup Honda Civic Type R? Sí, como lo lees, y no eres el único que ha quedado impresionado con el titular.

Un equipo de atrevidos ingenieros de Honda en Reino Unido ha trabajado durante horas en un extraño y espectacular vehículo: el Pickup Honda Civic Type R, que aunque es solo un prototipo, ya ha llamado la atención de los especialistas del mundo motor.

El prototipo único se construyó en la planta de la empresa en Swindon, Inglaterra, donde se utilizó un Civic Type R de preproducción que, presumiblemente, estaba esperando por ser aplastado, reportó Car Throttle.

El equipo arrancó todo lo que quedaba del pilar B y lo reemplazó con una plataforma de carga. El icónico y enorme alerón trasero permanece, pero puede levantarse si se necesita colocar algo en la parte posterior, detalló el referido medio.

La camioneta utiliza el mismo sistema de suspensión, transmisión y propulsión: un motor VTEC turboalimentado de 2.0 litros. Además, apuntó Motor Pasión, cuenta con un selector de modos de conducción, que permite escoger entre manejo Confort, Sport y +R.

La compañía estima que el Pickup Honda Civic Type R lograría el 0-60 mph en menos de seis segundos, antes de llegar a 165 mph.

Alyn James, líder del proyecto, dijo a Car Throttle: “Tenemos una división de proyectos especiales en la fábrica en Swindon y este trabajo fue una oportunidad fantástica para que el equipo demostrara lo que sus mentes creativas podían hacer”.

No, your eyes are not deceiving you, this is in fact a Honda Civic Type R pick-up truck, albeit a concept – the car has been showcased at the annual SMMT test day

FYI There are no plans to put it into production pic.twitter.com/dzUSIB4zdL

— What Car? (@whatcar) May 24, 2018