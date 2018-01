Una maniobra al estilo Rápido y Furioso evita tragedia en autopista (VIDEO)

Un conductor perdió el control del coche, giró en una autopista y se libró de una colisión gracias a una sorprendente maniobra al estilo de Rápido y Furioso.

El suceso ocurrió en la I-95 al sur de Florida, luego de que el conductor de un auto plateado intentara cambiar de canal justo cuando otro coche estaba muy cerca, reportó Fox 13.

Rápidamente, el conductor del Saturn plateado, quien al parecer olvidó encender las luces direccionales, logró recuperar el control del vehículo mientras giraba en la autopista y efectuó una maniobra que recuerda los temerosos movimientos de coches ejecutados en la saga Rápido y Furioso.

En cuestión de segundos, el conductor endereza el auto y se marcha por otro carril, según se observa en el video publicado por el usuario @iftach22 en YouTube.

“Algunas personas tuvieron suerte, incluyéndome a mí”, dijo Iftach Shimonovitc, de Southern Helicopters, quien capturó el incidente en la cámara de su vehículo, a Fox 13.

Se desconoce si la maniobra fue solo suerte o el resultado de grandes habilidades del conductor, apuntó Mashable.

