Un choque sacó a Daniel Suárez de la carrera en Darlington

El mexicano Daniel Suárez no pudo completar anoche la carrera en Darlington luego de sufrir un accidente en la vuelta 124.

De acuerdo con el portal oficial de Nascar, Suárez quedó fuera de la competencia, que ganó Denny Hamlin, tras sufrir un accidente en la vuelta 124 de la Bojangles’ Southern 500 en el Darlington Raceway, en Carolina del Sur, donde su auto se estrelló contra el muro exterior.

El piloto del Toyota No. 19 de Joe Gibbs Racing fue examinado en el Centro Médico del Darlington Raceway, donde se confirmó que no presentó ningún problema físico.

Sin embargo, las posibilidades de ganar el Premio Sunoco al Novato del Año sí se complicaron para el piloto mexicano, ya que Erik Jones, su rival directo, concluyó la carrera y lo adelantó en la Clasificación de Pilotos, indicó la reseña de Nascar.

En su cuenta en Twitter, Suárez lamentó el suceso y prometió volver recargado para obtener el mejor resultado en el Richmond International Raceway, donde correrá el sábado la última carrera de la temporada regular de la Monster Energy NASCAR Cup Series.

Tough way to end the night for the @ARRIS #Camry. We will be back and get em in Richmond! pic.twitter.com/9ZamBsRKzN

— Daniel Suárez (@Daniel_SuarezG) 4 de septiembre de 2017