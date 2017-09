Tres personas murieron y varias resultaron severamente heridas cuando un autobús metropolitano chocó con uno de turistas en una intersección en el distrito de Queens, en Nueva York, dijeron autoridades el lunes.

.@NYCMayor provides update on two busses involved in a collision in #Queens https://t.co/BPvDoGZolL — NYPD NEWS (@NYPDnews) September 18, 2017



El Departamento de Bomberos informó que otras 10 personas fueron tratadas por lesiones tras la colisión, ocurrida a las 6:15 de la mañana en el barrio de Flushing. Una persona falleció en el lugar y otras dos en hospitales.

#FDNY members operating on scene of a fatal rail incident earlier today in Rosedale, #Queens pic.twitter.com/91JkLyUjpy — FDNY (@FDNY) September 17, 2017



Uno de los autobuses chocó también con un edificio. Los bomberos extinguieron un incendio en el sitio.

#FDNY members are removing passengers from the buses – 16 reported injuries at this time. pic.twitter.com/wBU6NDT926 — FDNY (@FDNY) 18 de septiembre de 2017

LEER TAMBIÉN: Agentes de inmigración sorprenden a conductor y a sus acompañantes

Una foto colocada en Twitter por la policía muestra a los dos autobuses uno al lado del otro en sentido contrario, con el bus metropolitano ligeramente reclinado.