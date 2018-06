Al menos cinco personas murieron y otras resultaron heridas cuando un SUV con más de una docena de personas se estrelló mientras huían de agentes de la Patrulla Fronteriza en el Sur de Texas.

El alguacil del condado de Dimmit, Marion Boyd, dice que el SUV perdió el control a más de 100 mph y volcó en la carretera 85 de Texas, expulsando a los que estaban adentro.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Texas señalan que cuatro fueron declarados muertos en la escena al mediodía del domingo. Una quinta persona murió en un hospital.

Se cree que la mayoría de los ocupantes viven en el país sin permiso legal. Boyd le dice a la estación de televisión de San Antonio WOAI que se cree que un conductor y un pasajero son ciudadanos estadounidenses. Ambos están bajo custodia.

Algunos heridos fueron trasladados en helicóptero a San Antonio, a unas 90 millas (144.83 kilómetros) al Noreste.

