La compañía de transporte Uber detuvo las pruebas de conducción de vehículos autónomos tras el accidente en el cual murió una mujer de 49 años en el estado de Arizona.

Un coche autónomo de la compañía de transporte Uber atropelló y mató a una mujer en la ciudad de Tempe (Arizona) en un accidente ocurrido en la noche del domingo, informó hoy la Policía de este suburbio de la ciudad estadounidense de Phoenix.

Según la policía, Elaine Herzberg, de 49 años, intentó cruzar Mill Avenue justo al sur de Curry Road cuando la golpeó el vehículo. La policía reiteró que no estaba en el cruce de peatones. Herzberg fue llevada a un hospital donde luego murió.

Our hearts go out to the victim’s family. We’re fully cooperating with @TempePolice and local authorities as they investigate this incident.

La policía dijo hoy en conferencia de prensa que el vehículo Uber estaba en modo autónomo con un operador de vehículo en el asiento delantero. La compañía confirmó esto y agregó que no había pasajeros en el asiento trasero.

La policía también señaló que Uber está ayudando en la investigación. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte también envió un equipo para investigar el accidente.

En una declaración, el alcalde de Tempe, Mark Mitchell, dijo que el accidente fue “trágico” y que la comunidad lamenta a Herzberg.

Uber dijo que detuvo sus operaciones de conducción automática en América del Norte a raíz del accidente.

Uber indicó a través de Twitter que cooperan con las autoridades en una investigación que sigue abierta y enviaron sus condolencias a la familia de la víctima.

