Tras vivir en su carro, hijo de padres inmigrantes se convirtió en un poderoso millonario

John Paul DeJoria logró el ‘sueño americano’. Luego de vivir en un auto y con solo 700 dólares en su bolsillo, se convirtió en un poderoso millonario quien ahora invierte su capital en el desarrollo de una mejor sociedad.

Hijo de padre italiano y madre griega, DeJoria nació en Los Ángeles en 1944 en una humilde familia de inmigrantes quienes le enseñaron que “un éxito no compartido es un fallo”.

De acuerdo con una reseña del portal RT, DeJoria comenzó a trabajar a los 9 años como vendedor de postales de navidad y periódicos.

Después de culminar la escuela, estuvo dos años en la marina estadounidense y luego empezó a laborar como vendedor a domicilio de pólizas de seguros, enciclopedias y equipo médico.

En esas tareas, aprendió que se debe “estar preparado para ser rechazado”, y que “hay que tener el mismo entusiasmo ante la puerta número uno que ante la puerta número cien”, comentó DeJoria en una entrevista con Forbes en 2013, la cual citó RT.

Para 1980, el hijo de inmigrantes vivía en un auto, y fue cuando logró recaudar $700 junto a su amigo Paul Mitchell, con quien fundó la compañía de productos de belleza John Paul Mitchell Systems.

Tras la muerte de Mitchell nueve años más tarde, DeJoria quedó solo al frente de la empresa, que ahora es una de las mayores productoras de champús con ventas anuales de más de 1.000 millones de dólares, detalló el referido medio.

Ese mismo año DeJoria compró la marca Patrón, tequila hecho por una de las destilerías más antiguas de México. Y volvió a acertar, pues Patrón vende millones de cajas al año y ahora patrocina al equipo de carreras Extreme Speed Motorsports.

Desde pequeño, DeJoria aprendió a ayudar a los demás de forma desinteresada, y tal vez por ello ya ha donado millones de dólares a la caridad y ha prometido, al igual que Bill Gates, sacrificar la mayor parte de su riqueza a la filantropía.

#TBT Oct 2014 Pulling back the cover on our special pink themed #BreastCancerAwareness @Patron Camry at @TheLINQ pic.twitter.com/0yy2fXpGdH

— AlexisDeJoria Racing (@ADRnhra) 22 de octubre de 2015