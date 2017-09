Tanya Charry choca, pero lo peor vino después (VIDEO)

Tanya Charry asegura que iba de “lo más juiciosa”, conduciendo superdespacio, cuando de repente una señora que iba delante de ella frenó de repente y ella no pudo hacer nada para evitar el impacto.

La reportera de El Gordo y la Flaca explicó ante las cámaras del programa de Univisión que realmente a su coche no le pasó gran cosa, tan solo “un rayoncito”, pero de cualquier modo llamaron a la policía y a las compañías de seguros para llegar a un acuerdo.

“Pero lo curioso es que cuando yo me bajo, le pregunto a la señora ‘¿está bien?’, la señora tenía algo ortopédico, una cosa así y entonces nos orillamos, estábamos esperando que viniera la policía, se tardaron como una hora, nada que llegaban”, dijo Charry.

Lea también: Hombre muere en accidente carretero tras donar víveres (FOTOS)

Entonces decidieron “intercambiar los documentos para que nuestros seguros paguen, el seguro mío por supuesto le va a pagar a ella un rayoncito de nada”, pero al parecer ahora la señora quiere algo más.

“Cómo es la gente, ahora la señora me está diciendo que tiene heridas, que le duele no sé qué cosas, está yendo a terapia de no sé de qué, no sé si será verdad o será mentira, pero la señora estaba caminando feliz y campante y yo”, comentó la conductora.

Tanya agregó que “no sé qué voy hacer ahora con este carro”.

“¡Pobrecita! ¡Qué va a hacer con un Mercedes-Benz nuevecito, pero con un rayoncito!”, comentó una usuaria en Facebook, donde El Gordo y la Flaca compartió el video de la entrevista.

“Si hubieras llevado la distancia adecuada hubieras teniendo tiempo de frenar, ya que como dices, ibas muy despacio y cautelosa. No te creo nada Tanya”, fue la opinión de alguien más.

“Yo he sabido de gente que a veces andan buscando que les choquen para sacar dinero”, agregó otro usuario.

No es la primera vez que un accidente automovilístico afecta a alguien de El Gordo y la Flaca, pues apenas hace un par de meses que Raúl de Molina contó en el programa que chocaron a su hija Mía.