Un tanque de gas propano explotó al interior de un vehículo el fin de semana en Florida cuando uno de los pasajeros prendió un cigarrillo, según reportó el medio WKMG.

El incidente ocurrió el domingo por la tarde en Orlando frente al recinto de la Feria de la Florida Central.

A gas grill being transported inside this car exploded when passenger lit a cigarette. 2 in car sustained burns; not life threatening. pic.twitter.com/76OaeJiCiv

— Orlando Police (@OrlandoPolice) August 13, 2017