En un inusual accidente, un tanque aplastó un carro tras salirse de control en una autopista. El suceso quedó registrado en una cámara de vigilancia de la que posteriormente se difundió la grabación.

Un tanque del ejército que estaba fuera de control se estrelló contra el auto de un pensionado cuando giraba en una esquina de una carretera en Grodno, al oeste de Bielorrusia, informó Daily Mail este jueves.

El clip mostró cuando un tanque aplastó un carro luego de que el militar perdiera el control del volante y terminara por impactar un Volkswagen Polo.

Según se apreció en el video, un primer tanque cruzó sin problemas una intersección, pero el segundo vehículo militar pareció tomar la curva muy bruscamente, por lo que se deslizó al lado equivocado y aplastó al Volkswagen Polo cuyo conductor esperaba el cambio de luz del semáforo.

Por fortuna, el pensionado que manejaba el Polo y su nieto lograron escapar con solo unos pocos arañazos, apuntó Daily Mail.

De acuerdo con reportes locales, la pareja pudo salir del auto y esperar al lado de la carretera hasta que llegaran los servicios de emergencia.

El conductor del Polo, quien no fue identificado, dijo a los medios locales que estaba esperando su turno, y dejó pasar la caravana militar después de que esta ingresó a la carretera desde una calle lateral.

Whoops! Bungling tank driver loses control and crushes a pensioner's Volkswagen Polo after swinging around a corner on a road in #Belarus pic.twitter.com/rJhh5yvl0o via thandojo

— See Around A Corner (@CAroundACorner) June 28, 2018