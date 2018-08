Un hombre esposado saltó de un puente tras ser detenido por presuntamente conducir alcoholizado y murió, informaron autoridades locales.

Un policía de la Patrulla Estatal de Washington (WSP, por sus siglas en inglés) detuvo a un hombre no identificado de Kirkland, de 31 años, sospechoso de conducir bajo la influencia del alcohol en la autopista 520.

Pero la WSP indicó que cuando el uniformado detuvo al hombre y lo esposó, éste corrió y saltó del puente hacia el lago Washington, donde perdió la vida. El incidente plantea la pregunta: ¿qué sucede cuando alguien pasa de ser un ciudadano a estar bajo custodia policial?

“Colocar a una persona en custodia por DUI es muy diferente a poner a una persona en custodia por un delito grave de alto nivel, lo que significa que tiene motivos para creer que hay un riesgo de fuga”, dijo el Dr. David Makin, profesor de criminología de la Universidad Estatal de Washington.

A DUI suspect jumped into #LakeWashington after a #WSP trooper handcuffed him. The question we are asking at 7 tonight is if a suspect is considered to be in the ‘control of the officer’ once in handcuffs? @kirophotog41 & I are live in 15 minutes @KIRO7Seattle

— DeborahHorne (@DeborahKIRO7) August 18, 2018