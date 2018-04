AQUÍ MI HISTORIA DE PARTO… SÍ, DI A LUZ EN #LAMORENA (mi vehículo) CAMINO A LA CLÍNICA. . TOTALMENTE ATÍPICO EN PRIMERIZAS, MI PARTO SE DIO SÚPER RÁPIDO, TANTO, QUE NO ME DIO TIEMPO DE LLEGAR A LA CLÍNICA Y AMIRA NACIÓ BAJANDO EL ELEVADO DE LA KENNEDY CON LINCOLN. . Sin anestesia, sin asistencia más que la de mi doctor al teléfono, y mi esposo manejando tanto el vehículo, como la ansiedad de los tapones mezclados con mis gritos de parto. . Y así fue, recibí a mi hija con mis propias manos, le limpié la carita y la arropé con la camisa de mi esposo (cómo pueden ver en las fotos), y la pegué a mi pecho hasta llegar a la clínica y recibir asistencia inmediata. . Le doy gracias a Dios, porque indiscutiblemente EL estuvo con nosotros en todo momento 🙏🏼. . Gracias a mi ginecólogo, el Dr. César López, quien vía telefónica me orientó en cada paso, gracias a @babytimerd por sus orientaciones previas en el curso prenatal, a @karoline_becker quien me esperó en la clínica para captar el momento con su cámara, sin imaginarse la escena que estaba por presenciar, y a todos mis amigos y familiares por su apoyo y oraciones. . Somos campeones, somos bendecidos, y Amira está con nosotros llenándonos de alegría y amor!!!! 💖

