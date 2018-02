Sorprenden a famoso deportista con un auto como el de Lupillo Rivera (VIDEO)

Un famoso deportista quedó sorprendido cuando un taller de modificaciones le entregó un auto como el de Lupillo Rivera.

El cliente fue nada más y nada menos que Shaquille O’Neal, una leyenda del baloncesto estadounidense, quien recibió su enorme Polaris Slingshot personalizado por los expertos de West Coast Customs.

“Esto es increíble, bro”, expresó la exestrella de la NBA al sentarse frente al volante de la llamativa ‘nave’ Polaris, que es similar a la que recibió hace poco el cantante mexicano Lupillo Rivera por su cumpleaños número 46.

Mayeli Rivera, esposa del artista, le obsequió el mes pasado un Polaris Slingshot SLR color ‘Orange Madness, valorado en unos 30,000 dólares.

Al igual que Shaquille, Lupillo quedó impresionado al observar el vehículo. “Estoy en shock, no sé qué ching… hacer… estoy bien pend…”, manifestó el cantante de regional mexicano, según se aprecia en un video publicado en YouTube.



Mientras uno es referencia del baloncesto y otro de la música, parece que los dos comparten una pasión por los autos.

El año pasado, por mencionar un ejemplo, Shaquille compró una descomunal camioneta Ford F-650.

Shout out to @wadefordatl just gotta SHAQ SIZED f650 thanks FORD FOR MAKING BIG TRUCKS FOR BIG GUYS pic.twitter.com/WCDdMO4jwM

— SHAQ (@SHAQ) May 1, 2017