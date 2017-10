Si no tienes dinero para un Ferrari, pero quieres un superdeportivo, esta es tu solución (VIDEO)

Si anhelas un potente auto que valdría cientos o millones de dólares, pero no tienes una cuenta bancaria abultada, esta sería una gran solución.

Por menos de 60 mil dólares, el bestial Alfa Romeo 4C puede ser tu superdeportivo perfecto para quemar el asfalto.

“Si no tienes dinero para comprar un Ferrari, y quieres un auto deportivo, este es el más deportivo que puedes encontrar por menos de $60 mil”, aseguró Al Vázquez, experto en coches y miembro del prestigioso jurado de North American Car and Truck of the Year, organización que premia a los mejores vehículos del año.

El Alfa Romeo 4C, con motor doble turbo y componente en fibra de carbono, logra el 0-60 millas en 4.1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 160 millas, detalló Vázquez en entrevista con MundoHispánico.

Mientras conducía la ‘nave’, el especialista indicó que el 4C es uno de los llamados “autos sin grasa”, porque es muy liviano, ya que fue creado como si fuese un vehículo para competir en la Fórmula 1.

Vázquez advirtió que no es un coche para uso cotidiano, ya que el auto podría “matar” a cualquier conductor inexperto debido a su sorprendente potencia y velocidad.

“No tiene sistema de sonido, porque en este coche la música es el motor. Posee todo lo que tiene uno de carrera, y es legal para la calle. Por donde lo mires, te enamora”, manifestó.

Con 237 caballos de fuerza y 250 libras-pie de torque, tracción trasera y un sublime exterior, el italiano Alfa Romeo 4C es, sin duda, el deportivo ideal para quien busca sentir la máxima adrenalina de la velocidad.

Y a ti, ¿te gustaría conducirlo?