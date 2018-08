Una discusión de pareja terminó en tragedia debido a que un enfurecido hombre se mató al chocar el carro de su novia en las calles de Houston, Texas.

La pelea de la pareja se convirtió en desgracia este lunes por la mañana cuando llevaron su discusión a las calles de Houston, dijo la policía, de acuerdo con la reseña del portal informativo WLKY.

El novio murió en la carretera Interestatal 45 después de que rozara el automóvil de su novia, lo que ocasionó que terminara por salir expulsado de su vehículo, informó el sargento de la policía de Houston, D. Rodríguez, al referido medio.

El accidente en el que un hombre se mató al chocar el carro de su novia se registró aproximadamente a la 1.00 de la mañana, luego de que la pareja discutiera en un restaurante.

VCD and Clear Lake officers are working a fatal accident at 9900 Gulf Freeway. Adult male deceased at scene. N/b service road closed. pic.twitter.com/fToYmppVJJ

— Houston Police (@houstonpolice) August 13, 2018