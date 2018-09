Conducir en un carril equivocado significó una desgracia para un conductor quien se mató al chocar con un Dodge Charger.

Un hombre de 33 años se mató al chocar con un Dodge Charger cuando conducía este sábado su auto Smart 2015 por un carril equivocado en la carretera Polk Parkway, condado Polk, en Florida.

En la mencionada ruta, el conductor del Smart impactó de frente con un carro Dodge Charger 2008, informó el portal The Ledger.

Raymundo Centeno, de Mount Dora, manejaba su Smart hacia el oeste en los carriles que van hacia el este, al sur de la avenida K-Ville, a las 2.28 de la madrugada.

