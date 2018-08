Se incendió un Lamborghini en plena autopista (VIDEO)

Lo que ningún aficionado de los motores, ni conductor en general, quisiera que le ocurriese: se incendió un Lamborghini en plena autopista.

Un lujoso Lamborghini 2004 se incendió en la Interestatal 215 en la ciudad de Murray, condado Salt Lake, Utah, este jueves por la tarde, reportó Fox 13.

El conductor del deportivo verde se dirigía hacia el oeste por la I-215, entre Redwood Road y la I-15, alrededor de las 12.30 del mediodía, cuando el vehículo comenzó a salir humo del vehículo, indicó el sargento Nick Street, de la Patrulla de Caminos de Utah.

De inmediato, el conductor se detuvo a un lado de la autopista, salió del deportivo italiano y solo pudo observar cómo se quemada su carro, dijo Street al referido medio.

A car has burst into flames on I-215 W NB – @UTHighwayPatrol is responding. #HappeningNow pic.twitter.com/lvUxZSCoXy

— Andrew Reeser (@andrewreeser) August 30, 2018