Una trágica escena en el mundo de los motores: se estrelló un Lamborghini Aventador y quedó con las ruedas hacia arriba.

Un espectacular Lamborghini Aventador, color amarillo, resultó totalmente destruido después de que chocara con otros dos autos en Singapur, reseñó Carscoops.

Ese lunes, agentes de la policía recibieron la notificación del accidente a las 4.53 de la tarde, minutos después de que se registrara una colisión que involucró tres vehículos, reportó Yahoo Singapur, citado por Carscoops.

Todavía no se ha precisado la causa exacta del accidente, pero se supo que las tres personas implicadas en el choque fueron llevadas a un hospital cercano, donde presentaron lesiones leves.

Una fuente cercana al referido medio indicó que el límite de velocidad en el tramo donde ocurrió la triple colisión es de solo 31 mph. Y debido al daño sufrido por el Lamborghini Aventador, la miniván Toyota Estima y un Mini Cooper, se presume que el exceso de velocidad haya sido un factor determinante en el choque.

De acuerdo con un testigo, aproximadamente media docena de patrullas y ambulancias acudieron al lugar del suceso luego de que se estrelló un Lamborghini Aventador con los otros dos vehículos.

El ‘Lambo’ quedó al revés y en dirección opuesta al sentido de la carretera, mientras que otro auto derribó un árbol que estaba en la mediana, comentó un testigo, según Carscoops.

