A su regreso de sus vacaciones navideñas, Giuletta, la hija de Ana Patricia Gámez, descubrió que Santa le había dejado tremendo regalo en el pino de su casa.

La pequeña descubrió asombrada su propio auto deportivo al llegar a su casa del aeropuerto, según se puede observar en un video que la conductora de Despierta América compartió en su cuenta de Instagram.

Según Univisión Entretenimiento, el envidiable cochecito está inspirado en un Ferrari LaFerrari, un deportivo de lujo que muy pocos pueden tener.

El Ferrari LaFerrari fue lanzado en 2015, limitado a tan solo 499 unidades, convirtiéndose en el primer auto híbrido de esta marca de lujo.

Este auto cuenta con un motor V12 que puede producir 789 hp y 516 lb-pie, logrando acelerar de 0-60 mph en tan solo 2.5 segundos.

🎄 #MerryChristmas 🌟



Su poderoso motor le permite alcanzar las 218 millas por hora, o los 345 kilómetros por hora.

Aunque no lo creas cada LaFerrari fue vendido en 1,500,000 de dólares, una suma muy diferente a lo que costó el cochecito de Giuletta, que está entre los 300 y 500 dólares cada uno, según Univisión.

El mini deportivo es eléctrico y puede ser controlado por ella misma, o también por Ana Patricia y su esposo a través de un control remoto.



Los comentarios en Instagram sobre el regalo no tardaron en aparecer: “Hermosa, su carita de impresión me encantó”, “en la Curacao esos estaban a $100… no están caros… yo le quería agarrar uno a mi nena, pero esta chica todavía”.

Y aunque no tenía nada que ver con el tema, no faltó quien lanzara una ‘sospecha’: “Ay @anapatriciatv no sé por qué, pero pienso que muy pronto darás la noticia de que estás embarazada, como que este viaje que hiciste te dejó al descubierto, creo que todos se la pasaron esquiando y tú no. ¿Será que yo soy la única mala pensada?”.