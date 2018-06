Un soldado robó un camión militar y desató una espectacular persecución policial en la noche de este martes en Virginia.

La Policía de Virginia persiguió el vehículo militar por casi dos horas hasta que se detuvo cerca del edificio del Capitolio, informó USA Today.

El camión, un vehículo transportador sin armas que había sido robado en Fort Pickett, una base de la Guardia Nacional en Blackstone, Virginia, a unas 45 millas al suroeste de Richmond, empezó su huida aproximadamente a las 7.50 de la noche, indicó la policía en un comunicado.

La persecución terminó a las 9.40 de la noche, sin autos estrellados ni personas heridas, destacó la policía, según la reseña de USA Today.

El conductor del camión blindado, que alcanza una velocidad máxima de 40 mph, se detuvo entre East Broad Street y la calle 11, en Richmond, a una cuadra del edificio del Capitolio, precisó el organismo policial.

This is INSANE! Someone has hijacked a “Tank-like” vehicle from Fort Pickett and just drove it by our apartment! This is on Broad Street in the Fan. pic.twitter.com/EYfhFux1dk

— Parker Slaybaugh (@ParkerSlay89) June 6, 2018