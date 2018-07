Dos hombres robaron un camión de bomberos y desataron una inusual persecución policial el fin de semana pasado en la ciudad de Sacramento, en California.

Los dos sospechosos fueron arrestados luego de que robaron un camión de bomberos del Departamento de Bomberos de Sacramento y originaron una persecución de dos horas desde Rio Linda hasta Oroville, dijeron las autoridades, según reseñó Kcra 3.

Agentes de varias agencias persiguieron el camión en la tarde del sábado, ya que viajó cerca de 100 millas a través de cuatro condados y, según los informes, se desvió hacia el tráfico en sentido contrario.

Un hombre, identificado como David Virgil Carcalete, robó el camión, valorado en un millón de dólares, aproximadamente a las 4.00 de la tarde cerca de Elkhorn Boulevard y Cherry Lane, en Rio Linda, de acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Sacramento.

Los bomberos estaban extinguiendo un incendio de vegetación en el área cuando el camión fue robado.

“Creo que la mayoría de nosotros estamos conmocionados en este momento”, dijo el capitán de Sacramento Metro Fire, Chris Vestal.

Tras el asalto, el sospechoso recogió a una milla de distancia a una mujer, identificada como Candice Scollard, quien estaba afuera de una casa.

La persecución terminó después de que una de las cinco tiras de clavos que desplegaron los agentes en la carretera hiciera estallar un neumático del camión.

A Type 1 #FireEngine was stolen from the scene of a #VegetationFire today in #RioLinda. During the pursuit by various #LawEnforcement agencies #MetroFire deployed a reserve engine in the stolen apparatus’ place to continue our essential mission of #EmergencyService delivery. pic.twitter.com/NGvSovzBcX

— Metro Fire of Sacramento (@metrofirepio) July 15, 2018