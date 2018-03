Roban auto con un bebé adentro en una gasolinera de Raceway en los suburbios de West Palm Beach, en Florida, reportaron las autoridades en la madrugada de este martes.

El suceso lo informó a través de su página en Facebook la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach, que indicó que poco después el bebé de 5 meses fue abandonado ileso en una gasolinera Sunoco ubicada en State Road 7 y Okeechobee Boulevard en Royal Palm Beach, reseñó el diario Palm Beach Post.

Un Kia Rio negro, que estaba con el motor encendido, fue robado a las 4.00 de la mañana de la estación de servicio Raceway en Wallis y Haverhill Road, justo al oeste del Aeropuerto Internacional de Palm Beach, apuntó la oficina del alguacil.

Michelle Ashby, quien trabaja en Sunoco, dijo que el sospechoso llamó a la puerta de la tienda de la estación y gritó al empleado nocturno: “¡Toma al bebé! ¡Toma al bebé!”.

El sospechoso, descrito como un hombre joven, entregó el bebé al empleado y huyó de inmediato. El pequeño estaba dormido y asegurado en un transportador, dijo Ashby.

El empleado llamó al 911, y los agentes notificaron a la madre, quien llegó unos 30 minutos más tarde, comentó Ashby a Palm Beach Post.

A very busy morning for the Raceway gas station on Haverhill Road. Cars moving in and out to fill up before heading to Southern Boulevard. Only a few hours ago a vehicle was stolen with an infant inside. @pbpost pic.twitter.com/GbTFmDIQtD

