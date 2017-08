Rifó su camioneta del trabajo, pero lo que hizo el ganador le sacó las lágrimas (VIDEO)

Su esposa necesitaba una operación para atacar con urgencia el cáncer que padece, por eso José Luis Arregui no la pensó dos veces y rifó su camioneta.

Se trataba de una pickup modelo 69 que él ocupaba para el trabajo, pero ante la enfermedad de su esposa y la negativa de un crédito que solicitó, no le quedó de otra más que deshacerse de su principal herramienta para conseguir recursos.

El hombre que vive en una provincia de Argentina contó al noticiero local de Telefe Noticias que tenía que reunir el dinero en una semana, así que hizo mil números y le entregó algunos a la señora de enfrente que tiene un negocio.

Carlos Boasso, quien no conocía a José Luis, es un cliente regular de dicho negocio y cuando se enteró de la rifa quiso ayudar y compró el número 619.

“Carlos fue el primero que lo había encargado. A los dos sábados siguientes, lo sorteamos por Lotería Nacional. El número tenía que salir entre los 10 y salió el que había comprado este señor”, relató Arregui a la radio local.

“Yo lo compré en un negocio que visito todas las semanas. Él vive al frente. Le pedí el 19 y compré el 619. Lo hice para colaborar”, relató por su parte Carlos, quien resultó el flamante ganador de la camioneta, pero cuando se enteró, toma una inesperada decisión.

Y es que cuando le informaron que tenía el número ganador, Carlos le dijo que no iba a recibir la camioneta. “Él (José Luis) llegó, me dio un abrazo y le dije ‘no voy a querer el premio. Te lo dejo, es tu herramienta de trabajo y te sirve para el tratamiento de tu señora’. Nos abrazamos, lloramos nosotros, la dueña y los clientes”, recordó Carlos.

Ante tal acto de bondad, Arregui dijo que “fue una emoción bárbara, no tengo palabras de agradecimiento con este muchacho. Era la única solución que tenía para solventar los gastos de mi señora. Fui hasta Bell Ville para sacar un crédito, pero me lo negaron. No hay explicación por todo lo que hizo”.

Mientras tanto, la mujer de José Luis está evolucionando bien tras la operación, ya “empezó a caminar. Pienso que muy pronto le van a dar el alta. Con lo que juntamos estamos al límite, porque es una clínica privada”.