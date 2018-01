En pleno día del cumpleaños número 46 de Lupillo Rivera, que se celebra este 30 de enero, se reveló lo que gastó su esposa Mayeli en el tremendo regalo que le entregó el sábado pasado.

Y es que de acuerdo con Univisión, la empresaria de cosméticos gastó algo así como 30,000 dólares en el Polaris Slingshot SLR color ‘Orange Madness’, un súper auto con capacidad para dos personas y que por sus características requiere del uso obligatorio de casco.

Cabe recordar que, Mayeli sorprendió a Lupillo el sábado pasado cuando salieron a celebrar su cumpleaños y ella le pidió que fueran a la calle porque su regalo lo estaba esperando.

A través de un Facebook Live, Lupillo se mostró totalmente sorprendido y no podía creer que de verdad el Polaris fuera su regalo, preguntándole a su esposa si solo lo había rentado.

“¿Te gustó?”, le preguntó su esposa durante la transmisión, a lo que él simplemente contestó: “Es que estoy en shock, no sé qué ching… hacer… estoy bien pend…”.

No faltaron las críticas hacia el regalo: “En Miami abundan esas cosas, a mí no me gustan, son feos, tipo moto y carro a la vez, con tres ruedas, de uno o dos asientos, como carritos sandwicheros LOL, ¡son feooos! Pero bueno cada quien y sus gustos, prefiero la Hummer o el BMW”.

Y tampoco los que dudaron de la esposa de Lupillo: “La Mayeli vieja mam… haciendo caravana con sombrero ajeno, ella no trabaja, nomás (está) en su casa rascándose los piojos”, “vieja presumida, ni tiene dinero para sacar ese carro, lo sacó a costillas del Lupe”.

Pero tampoco faltó quién saliera en su defensa: “¡Envidiosos! ¿En qué les afecta si fue con su dinero de él o de ella, o el vecino?”, “ellos ya están casados… el dinero es de los dos… el detalle es lo que cuenta”.

Según un recuento de Univisión, el cantante de regional mexicano ha estado envuelto en diversos incidentes que involucran un coche, uno de ellos hace 14 años, cuando el auto en el que viajaba rumbo a El Paso, Texas, un Mercury Grand Marquis 2003, sufriera una volcadura en la carretera en Ciudad Juárez. Junto con él iban en el auto dos personas más, una de ellas su sobrino, quien venía manejando y se quedó dormido.

Hace 11 años fue víctima de un asalto en su camioneta, cuando salía de una presentación en San Luis Potosí y se dirigía a Guadalajara. El vehículo fue baleado por un presunto asaltante 15 días después del asesinato del cantante de regional mexicano, Valentín Elizalde, lo que provocó que se temiera por la seguridad de los intérpretes de género grupero.

El 11 de abril de 2016 sufrió un intento de secuestro a bordo de su camioneta, del que salió bien librado, pero su chofer y mánager sí fueron secuestrados durante unas horas y fueron liberados tras la intervención de las autoridades.

Por su parte su esposa Mayeli le escribió un mensaje: “FELIZ CUMPLEAÑOS AL HOMBRE MÁS GUAPO, AL MEJOR PAPÁ, ESPOSO!!!!! TODO ! QUERO QUE SEPAS QUE TE AMO CON TODO MI Y DESEO QUE TODOS TUS SUEÑOS SE HAGAN REALIDAD!!! QUE SOGAS RECORRIENDO EL CAMINO DE LA@VIDA CON ESA GRAN HUMILDAD QUE TE CARACTERIZA. GRACIAS POR PERMITIRME SOÑAR A TU LADO @lupilloriveraoficial”.