Según el perfil en Facebook de la locutora de la emisora LaLey, Denisse García, a quien supuestamente la había detenido un policía por realizar el “Chona Challenge” en una carretera, todo fue una “mentira” para “concientizar a jóvenes y adultos”.



Junto al alguacil Juan Dominguez, García justificó en un video la iniciativa, dirigida no solo a crear conciencia sobre no seguir todos los retos peligrosos que se hacen viral, sino también por el hecho de no llevar licencia de conducir y seguro de auto, lo que implica una detención por parte de las autoridades.

El video causó muchas reacciones negativas de quienes se sintieron molestos por la mentira que para algunos “no era necesaria”.

“Pido disculpas a la gente que se lo creyó… Mil disculpas a los que se ofendieron”, dijo en varias ocasiones la locutora en el video que publicó en su perfil de Facebook.

Además de realizar el reto en una vía pública, García habría fingido en el video que no llevaba licencia ni seguro de auto al momento de ser detenida por la policía.

En el video se podía ver a García cuando parecía ser detenida por un alguacil del condado de Hidalgo, Texas, después de que ella saliera de su auto a responder el reto que, según García dijo en la grabación, le había impuesto su hija de realizar la “Chona Challenge“.

TE PUEDE INTERESAR: ICE rompe ventanas de camioneta y baja por la fuerza a latinos (VIDEO)

Se escuca en el video cuando el agente le indica a la comentarista de radio que fuese más conciente la próxima vez, ya que ponía en riesgo no sólo su vida, sino la de otras personas que circulaban por la carretera en donde realizó el reto.

Chequen lo que le sucedió a nuestra compañera Ronca. Que sirva de lección, no lo intenten porque ponen en riesgo su vida y la de los demás. (El video lo obtuvimos de su cuenta personal). Seguiremos informando. #Ronca #LaChonaChallenge #LaRonka #LaRonca Posted by La Ley 102.5 y 92.7 on Wednesday, August 1, 2018

La supuesta deteción de la locutora por practicar el ‘challenge de La Chona’

“Me estoy conectando porque mi ‘huerca’ me está retando a hacer el ‘challenge de La Chona’, no quiero, pero se me hace que sí lo voy a hacer”, aseguró García en el video que se hizo viral.

Seguidamente la locutora salió de su auto y comenzó con el reto. Apenas iniciaba con el baile, se percató que un policía estaba detrás de ella, por lo que de manera rápida subió a su vehículo. Sin embargo, fue alcanzada por el representante de la ley.

La locutora trató de justificar su acción en el video argumentando que todos estaban practicando el reto. Mientras era esposada, el oficial le aclaró: “El hecho de que todos lo estén haciendo, no quiere decir que usted también lo tenga que hacer, por favor sea más consciente la próxima vez”.