Si dudabas de la humanidad, tal vez esta acción ayude a recuperar tu confianza en ella. Un joven recibió un auto de regalo tras caminar 20 millas para poder llegar a su primer día de trabajo.

Walter Carr, un estudiante universitario de Alabama, recibió un auto de regalo tras caminar 20 millas durante la noche para llegar a tiempo a su primer día de trabajo en la mañana, ya que su Nissan Altima se había dañado el día anterior, reseñó USA Today.

El joven llamó a sus amigos y a su novia para pedirles un ‘aventón’, pero nada funcionó. Revisó su GPS y observó que sin carro le tomaría unas siete horas en ir desde su casa en Homewood, Alabama, hasta su trabajo en la compañía de mudanzas de Bellhops, en la ciudad de Pelham.

Entonces, para no fallar en su primer día, decidió caminar.

Carr comenzó su caminata de 20 millas alrededor de la medianoche del pasado viernes.

“Quería estar allí antes de las 8.00 de la mañana”, dijo. “Quería vencer a los miembros del equipo ahí para que la compañía supiera lo dedicado que soy”, agregó, según el relato del referido medio.

Carr logró caminar cerca de 14 millas cuando agentes de la policía lo detuvieron a un lado de la carretera alrededor de las 4.00 de la madrugada

Cuando escucharon su historia, los oficiales decidieron llevarlo a desayunar a Whataburger y se aseguraron de que también tuviera algo para almorzar.

Proud to have encountered this young man. He certainly made an impact on us! #PelhamPD #belikewalter pic.twitter.com/d0zz0PMvnv

Carr dijo que los oficiales debatieron por un momento en qué lugar seguro podrían dejarlo y, finalmente, lo llevaron a la Primera Iglesia Metodista. Además, le dijeron que enviarían a alguien para saber cómo estaba.

El joven descansó un rato antes de volver a caminar. Le faltaban menos de cuatro millas cuando otro policía se detuvo para saber cómo estaba.

El oficial le preguntó si era Walter Carr, y cuando este respondió afirmativamente, le pidió subir a la patrulla.

Luego, lo dejó en la casa de Jenny Hayden Lamey, a quien Carr tenía previsto ayudar con la mudanza ese día.

Carr comentó que una vez que el policía le contó su historia a Lamey y a su esposo Chris, ellos insistieron en que descansara un tiempo.

Después de que se hizo el trabajo de mudanza, Lamey, impresionada por la determinación de Carr, compartió su historia en su perfil en Facebook.

Mientras conversaba con Carr, de 20 años, Lamey supo que él se había inscrito para convertirse en infante de marina, y que se había mudado junto a su madre a Birmingham después de perder su casa en Nueva Orleans por el huracán Katrina.

This is an incredible story. The grit and heart Walter showed defines Bellhops' culture precisely. I'm really proud to be on the same team as Walter… we set a high bar on service and he just raised it. Look forward to thanking him in person this week. https://t.co/Fr4ytu5CM1

— Luke Marklin (@LukeMarklin) July 15, 2018