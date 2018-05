¿Qué pasó con la poderosa ‘nave’ de Peña Nieto?

Vehículo KITAM, Transporte Táctico de Tropas de Rápida Movilidad #mexico #ejercitomexicano #soldadosmexicanos #army #armada #armadademexico #kitam #vehiculoblindado #fuerzasarmadas #instamexico #tropas #ejercito

A post shared by Ejercito y policia de México (@ejercito_y_policias_de_mexico) on Mar 3, 2017 at 12:35pm PST