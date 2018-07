Una presentadora de TV mexicana atropelló un perro y contó todo el suceso riéndose en sus redes sociales, lo que desató la polémica en el país azteca.

“Atropellé a un perro. No fue mi culpa, bueno, sí fue mi culpa… Bueno, fue culpa del perro que no corrió por su vida”, se escuchó decir entre risas a Eliza Valles, una supuesta presentadora de televisión de Multimedios Laguna, reportó La Vanguardia este jueves.

La confesión a modo de burla la hizo a través de un video publicado en su cuenta en Facebook el mes pasado, donde se disculpó por haber atropellado al perro y seguir su camino.

Poco después, tras el escándalo que se originó por la forma en que se relató cómo la presentadora de TV mexicana atropelló un perro, el clip y su perfil en la mencionada red social fueron eliminados, apuntó La Vanguardia.

Sin embargo, varios medios lograron guardar el video y difundirlo en Internet, por lo que terminó por viralizarse.

Aunque Eliza Valles aseveró públicamente que era presentadora de Multimedios Laguna, la corporación la desmintió y aseguró que no tenía vínculos con ella, mencionó el referido medio.

En la grabación, que todavía se mantiene publicada en la página en Facebook de ‘La Cuarta Transformación’, Eliza Valles expresó: “Me siento como una criminal, como una asesina que hizo algo malo y luego salió corriendo, porque no me paré a ver el perro”.

TE PUEDE INTERESAR: Tragedia en la México-Pachuca: 12 muertos y 9 heridos en brutal choque

Entre risas, prosiguió: “Yo frené, pero ya era muy tarde, y el perro no corrió por su vida. Entonces fue muy triste, se los juro que me siento una patán, una patana o algo así. Como una mala persona, una persona inhumana, o algo así. Todavía oí cuando ladró de dolor cuando pasé por encima de él. No sé si pasé con las llantas o con el esqueleto del carro”.

En menos de cuatro minutos de duración del clip, la mexicana no parece sentirse afligida por el suceso debido a las continuas carcajadas.

“Cuando lo vi por el retrovisor, me sentí muy feo. (…) Quiero decirle al perrito que no era mi intención… Que lo siento, que no soy mala con los animales”, también se escuchó decir a Eliza Valles.

Luego de que la presentadora de TV mexicana atropelló un perro y lo publicó sin mostrar señales de remordimiento en su Facebook, el portal Change.org exigió justicia y todavía mantiene activa una solicitud en la que busca recaudar las suficientes firmas para que la joven deje de ser figura pública.

En ‘La Cuarta Transformación’, algunos usuarios han escrito: “No se te puede juzgar porque padeces de tus facultades mentales. Tal vez sí fue ‘culpa’ del pobre perrito por atravesar la calle con una estúpida al volante”, “chava superflua, metalizada y vacía de sentimientos, conciencia y valores”, “monumento perfecto de la estupidez humana”.