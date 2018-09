Tal vez necesite tomar más de una lección. Una conductora practicaba cómo estacionar y terminó con el auto en una piscina.

El Departamento de Bomberos y Rescate del condado de Montgomery ejecutó un operativo inusual al mediodía de este sábado: extraer un carro que estaba sumergido en una piscina.

Autoridades policiales indicaron que la conductora practicaba cómo estacionar, pero terminó con el auto en una piscina en el Centro Comunitario de North Creek, en Maryland, informó NBC Washington.

Aunque no se identificó el nombre de la conductora, se mencionó que era una mujer de 60 años quien realizaba una sesión para aprender a estacionar, apuntó Fox 5.

El Cuerpo de Bomberos del condado de Montgomery dijo que el incidente pareció ocurrir por un error de la conductora.

~1245p 20125 Arrowhead Rd. Gburg, Car into community pool of the North Creek Community Center in Montgomery Village. No injuries. 2 occupants self rescued. appears to Driver error during parking practice session. @GPDNews investigating pic.twitter.com/4KbYU0Qc0J

— Pete Piringer (@mcfrsPIO) September 15, 2018