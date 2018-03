Un Honda Civic terminó donde menos se esperaba: nadando en la piscina de un edificio en Florida.

La página en Facebook de la Oficina del Sheriff del condado de Okaloosa reportó que en la tarde de este martes un vehículo cayó en una piscina debido a un error humano.

Una conductora pensó que había colocado correctamente el auto en modo estacionado, y entró apresurada a su departamento en Crestview para buscar dinero. Pero al salir se llevó tremenda sorpresa.

El coche, donde estaban su esposo e hija, se desplazó y cayó en una piscina, pero afortunadamente nadie resultó herido, acotó la policía en su publicación, que ya ha sido compartida más de 1,400 veces.

En un juego con las palabras ‘auto’ (car) y ‘piscina’ (pool) en inglés, el organismo policial comentó en modo de broma que este particular suceso le daría un nuevo significado al famoso término ‘carpool’.

En la publicación de la policía en Facebook, algunos usuarios han comentado: “Como nadie salió herido, espero que esté bien reírse. Puedo escuchar a su agente de seguros decir: “Saldré a tomar fotos. No necesito hacerlo; solo quiero hacerlo”, “todas estas personas preguntando cómo el esposo no se dio cuenta de que el auto se estaba moviendo, no tienen idea de lo difícil que es ser esposo y padre. Denle un respiro al hombre”, “el agua realmente resalta el azul del automóvil. Me alegro de que el único herido haya sido el orgullo”.