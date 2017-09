¿Por qué Daniel Suárez perdió el patrocinio de Subway?

La situación no pinta muy bien para el piloto mexicano Daniel Suárez, quien no logró terminar la carrera del domingo y, ahora, perdió el patrocinio de Subway.

De acuerdo con Fox News, Subway eliminó su patrocinio del NASCAR #19 conducido por Suárez después de que el piloto fuese presentado en un segmento de NBC en el que entregaba donas de Dunkin’ Donuts alrededor del circuito New Hampshire Motor Speedway, en la población de Loudon.

Según Fox News, que citó a Espn, la famosa franquicia de sándwich estuvo tres carreras en un compromiso de cuatro para el equipo Joe Gibbs Racing cuando anunció que terminaba el patrocinio “debido a circunstancias fuera de nuestro control”.

Suárez, el único piloto nacido en México en la serie Sprint Cup y el primer extranjero en ganar un campeonato nacional NASCAR en la serie Xfinity en 2016, circuló alrededor de los campamentos de la pista en un carrito de golf junto a Rutledge Wood, presentador de NBC, mientras interactuaban con los fanáticos, de acuerdo con el video que salió al aire en julio.



Joe Gibbs confirmó que dicha grabación fue la razón detrás de la decisión de Subway.

“Eso es lo que entiendo. Eso es lo que he oído”, dijo Gibbs a NESN. “Es una sorpresa porque sólo lo hemos oído (el sábado)”, comentó.

Subway no vende donas, pero tiene un menú de desayuno, lo que hace que las dos empresas sean contrincantes, apuntó Fox News.

El equipo de Suárez ahora tendrá que encontrarle a su auto un nuevo patrocinador principal para la carrera Alabama 500 que se efectuará el 15 de octubre.

Algunos de los colegas de Suárez en NASCAR manifestaron a través de Twitter su apoyo al piloto de 25 años.

Suárez se encuentra actualmente en el puesto 17 de la clasificación de NASCAR.

I don’t remember him handing out donuts. Never saw it. Forgettable if I did. Big damn deal. Sucks for Suarez and JGR. https://t.co/A1f68TQjuc — Dale Earnhardt Jr. (@DaleJr) 4 de septiembre de 2017

This is disappointing 👎🏻Great kid and will make a great spokesperson for another company. https://t.co/y77DOduGF7 — Mark Martin (@markmartin) 4 de septiembre de 2017