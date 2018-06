Unos policías destrozaron una ventana de auto para rescatar a dos perros que estaban encerrados en el interior a una sofocante temperatura.

El suceso ocurrió en la ciudad de York, en Inglaterra, donde dos policías destrozaron una ventana de auto luego de que observaran que los perros estaban encerrados mientras el calor se intensificaba, reseñó Sky News.

La policía de York explicó en su cuenta en Twitter que los oficiales habían rescatado a dos perros de un vehículo en el que sus dueños los habían dejado durante más de media hora “bajo el ardiente sol”.

El organismo publicó las imágenes en las que se observa cómo los oficiales colocaron una manta en un auto rojo, para luego romper la ventana del lado del conductor y lograr liberar a los perros.

La policía de York indicó que la ventana del carro había sido destrozada y agregó que los dueños del vehículo serían procesados ​​por la RSPCA.

#PC1810 and PCSO 3680 have just rescued two dogs from a vehicle where the owners had left them for over half an hour in a car in the blazing hot sun. The window was smashed and the owners will be prosecuted by @RSPCAYORK. There is no excuse for this, I am utterly appalled…1/2 pic.twitter.com/xUMWUbzBVK

— NYP York City (@NPTYorkcity) June 25, 2018