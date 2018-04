El nuevo y lujoso ‘camión’ de Hyundai, la pick up Santa Cruz, estará dos años más paseándose por los salones de automóviles hasta iniciar su producción y salida al mercado como una nueva opción entre las ‘trocas’ que vienen del futuro.

De acuerdo con la reseña de Motor Trend, la velocidad no es esencial cuando se trata de la pick up Santa Cruz. Está dirigido a los compradores de vehículos y crossover que desean un viaje en automóvil y eficiencia de combustible, pero con la utilidad adicional de tener una camioneta pick up.

Como lo confirmó Brian Smith, director de operaciones de Hyundai Motor America, el crossover compacto no estará en producción ni este año, ni el siguiente.

Pero lograrlo desde el concepto hasta la sala de exposición está resultando extremadamente lento, y el fabricante de automóviles se está perdiendo días perfectos para las ventas de camionetas y SUV en América del Norte.

Hyundai mostró un concepto del ‘camión crossover’ en el Salón Internacional del Automóvil de América del Norte 2015 y obtuvo suficientes comentarios positivos para actuar. Entonces, el CEO, Dave Zuchowski presionó mucho para que se agregara a la cartera de vehículos pesados de la marca, y a finales de 2016 se tomó la decisión de dar luz verde al proyecto para llegar en 2018 como un modelo 2019.

Pero infortunadamente, su campeón se perdió y el plan se estancó. Irónicamente, fue la preponderancia de autos de Hyundai, lo que arrastró sus ventas en los Estados Unidos, lo que llevó a Zuchowski a ser reemplazado como CEO.

Hasta los momentos no se tienen actualizaciones sobre cómo será la maquinaria, pero el concepto ‘ambientalmente amigable’, contaba con un motor turbodiésel de 2.0 litros que produce 190 caballos de fuerza.

Los primeros estudios de Hyundai sugirieron que el fabricante de automóviles podría vender al menos 50,000 unidades al año, mientras que otras investigaciones sugieren que podría llegar a 70,000, una cifra que Zuchowski dijo que era viable en ese momento.