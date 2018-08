Perro viaja en el techo de un auto y la conductora da insólita respuesta

Un video que se viralizó en las redes sociales muestra el momento cuando un perro viaja en el techo de un auto, pero aún más sorprendente fue la respuesta de la conductora.

Distintos medios publicaron la grabación y aseguraron que ocurrió en México, aunque no se precisó la localidad.

En el clip se observa cuando un perro viaja en el techo de un auto conducido por una mujer, por lo que otro conductor le advirtió lo que ocurría.

Sin embargo, la insólita respuesta de la mujer ha desatado la risa de muchos usuarios en Internet.

“¡Señora, trae un perro arriba!”, se escuchó gritar al conductor. Y al instante, la mujer solo respondió: “Sí, ¡pero no se quiere bajar!”.

El argumento de la conductora supuso la cereza en el pastel para que el video se replicara en cuentas en Facebook y en medios de todo el mundo como El Comercio, La Verdad, SDP Noticias, entre otros.

En la cuenta en Facebook de ‘Vero Rivera Contigo’, el clip superó las 11,000 reproducciones y obtuvo diversos comentarios.

“Le van a dar una multa por no traer casco ni cinturón, jajaja”, “el perro le ladra tipo: tú cállate”, “a mí me vale, me pasean porque me pasean, jajaja”, han sido algunos de los mensajes de los internautas.

En otro suceso protagonizado por un perro, un vehículo se estrelló contra una tienda de celulares.

Hace unos meses, un canino pisó el acelerador de un auto encendido y terminó por impactar una tienda de celulares en la ciudad de Taixing, provincia china de Jiangsu.

Cuatro trabajadores del establecimiento quedaron conmocionados por el choque, pero cuando se acercaron al vehículo para verificar si había alguna víctima, se impresionaron más al notar que solo estaba un perro sentado en la cabina.

Aparte de los daños materiales, por fortuna nadie resultó herido, ni siquiera el perro.