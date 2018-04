Algo diferente para ustedes hoy. Mi mamá es sobreviviente de Cancer. Y mi mamá perdió todo su pelo y pues ella se sentía muy mal sin su pelo, y decidí yo también quitarme el pelo para apoyarla a ella. Que bueno que con pelo o sin pelo soy feo así que no hay diferencia para mi. Mi mamá ahora está sana del cancer y le doy toda la gloria y honra a Dios. Nunca abandonamos a mi madre durante ese tiempo difícil de ella. Las personas que tienen cancer necesitan el animo y el amor de sus familiares. Así que si conoces a alguien que tenga cancer, apóyale dándole ánimo y amor, no los dejen solos. Declaró sanidad del cancer a toda persona y declaro milagro extraordinario en sus vidas. Dios les bendiga grandemente .

