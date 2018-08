Luego de que en Estados Unidos se viralizara el Kiki Challenge o In My Feeling Challenge, México se sumó al desafío con su versión llamada Chona Challenge. Las condiciones eran las mismas: salir de un auto para bailar en plena calle. Sin embargo, un hombre ha sorprendido con una maniobra bastante particular.

El reto que se ha viralizado en varios países del mundo tiene como requisito esencial que el participante salga de un carro a bailar en la carretera mientras alguien más graba la acción.

Un hombre quien al parecer no tenía un auto decidió cumplir el Chona Challenge a su estilo, y también le sirvió para viralizarse en redes sociales, indicó La República.

El protagonista del clip puso a volar su imaginación y efectuó el reto sin carro, o al menos sin uno completo.

Según se aprecia en la grabación, el hispano le pidió a un amigo que sostuviera la puerta de un auto desarmado mientras él hacía el baile, algo que ha desatado carcajadas entre los usuarios de Internet.

La peculiar idea no se supo sino hasta el final del video, cuando la cámara abrió el plano y captó la verdadera acción.

“Cuando no tienes presupuesto, pero quieres sumarte a la fiebre del Chona Challenge”, escribió el joven en la leyenda del video en Facebook, donde superó los 10 millones de reproducciones, según reseñó el mencionado portal.

El Kiki Challenge se popularizó el mes pasado luego de que el instagramer Shiggy lo publicara en su cuenta en Instagram. Poco después, lo imitaron estrellas como Will Smith, Millie Bobby Brown y Thalía.

Más tarde, los latinos en Estados Unidos le colocaron el toque mexicano al reto al sustituir la canción de fondo ‘In my feelings’, de Drake, por el tema ‘La Chona’, del grupo de música norteña los Tucanes de Tijuana.