La cámara vehicular de un taxi grabó el impactante momento en el que varios peatones se unieron para levantar un auto y salvar a una víctima que había quedado aplastada.

El dramático suceso se registró en Washington D.C. el pasado martes, informó la policía en su cuenta oficial en Twitter.

La sorprendente y noble hazaña de los peatones se viralizó en redes sociales y medios de comunicación.

Update: a two vehicle accident caused one vehicle to jump a curb and strike four pedestrians at K & 9th St. All victims are conscious and breathing. Drivers remained on scene. https://t.co/OyOdV0b6jA

De acuerdo con el reporte que el Departamento de Policía de Washington ofreció en Twitter, la colisión de dos autos hizo que uno saltara una acera y arrollara a cuatro personas, y una de ellas quedó atrapada debajo del coche.

Los agentes mencionaron que una camioneta impactó contra un sedán cuando este último intentó girar hacia un lado, según reseñó WSB-TV.

En el acto, debido al fuerte golpe, el sedán saltó una acera y atropelló a cuatro personas.

En segundos, varios peatones que presenciaron el accidente corrieron y unieron esfuerzos para levantar un auto que aplastaba a una mujer.

Al parecer, más de una docena de peatones participó en la maniobra para auxiliar a las víctimas atropelladas, apuntó el referido medio.

La cuenta en Twitter del departamento de bomberos local indicó que las cuatro víctimas presentaron heridas de gravedad y fueron trasladadas a un hospital cercano.

Además, los mismos funcionarios apuntaron que ningún ocupante de los vehículos resultó lesionado.

Update crash with pedestrians struck 9th St X NY Ave NW. 2 vehicle collision with 1 that ran into sidewalk. We are transporting 4 pedestrians with serious injuries to area hospitals. No injuries to occupants of vehicles. pic.twitter.com/6yvIwYoWwe

— DC Fire and EMS (@dcfireems) April 24, 2018