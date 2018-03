Al abrir el cofre de su auto, Kenia Ontiveros nunca imaginó lo que encontraría. Y es que Larry Hernández le mostró el daño que han causado las ratas a su camioneta Mercedez-Benz.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el cantante de regional mexicano reveló la ‘lucha’ que tienen que enfrentar con los roedores, quienes al parecer decidieron ‘anidar’ en el cofre de uno de sus autos guardados en el garaje.

“Me va ayudar mi primo a darte una muestra y no de la clase de motor de tu carro, sino de otra muestra más ching… mira tu carro, eso se lo comieron las ratas y eso y ahí están los pasos de las ratas”, explicó Larry mientras mostraba el cofre de la Mercedes-Benz blanca ante la mirada de asombro y asco de Kenia.

“Pero pérate, vente pa’ca, aquí te vamos a enseñar algo bueno”, agregó el cantante mientras la llevaba a abrir el cofre del Rolls Royce azul marino que también es de ellos.

“Nooo, qué onda con esto”, exclamó la prometida de Larry mientras él le decía que no se trataba de “ratas chiquillas, sino de las que andan en los postes de la luz”, las que se comen los cables.

Al abrir el cofre del flamante Rolls Royce, Larry le dijo a Kenia que las ratas decidieron hacer nido ahí: “Rompieron ahí, rompieron ahí y mira esta es su pipí”.

“No me digas, no me digas, hay que dejarlos (los carros) enfrente”, opinó Kenia. “Lo que vamos a hacer es comprarle hierba, tenemos que comprarle hierba pa que cuando lleguen se mueran, porque las que vienen aquí son ratas que ya tienen el camino”, agregó Larry.

“¿Y no me mordieron ningún cable de mi troca?”, preguntó preocupada Kenia, a lo que su prometido le respondió: “No, se están comiendo el foam, yo fui el jodid…”, porque su Rolls Royce es el que presenta más daños, dado que ha sido el que ha durado más tiempo sin moverse del garaje.

“Aquí hicieron una casa, esto es una put… casa”, bromeó Larry, mientras idearon una solución temporal para el problema: Mover la camioneta de Kenia para el estacionamiento de enfrente y los otros autos llevarlos atrás.